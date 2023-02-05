Росгвардейцы разыскали злоумышленника, который угнал автомобиль с помощью буксировочного троса

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал угнанный автомобиль и задержал с поличным предполагаемого виновника.

Утром росгвардейцы получили ориентировку на ВАЗ-2101, который был угнан со двора многоквартирного дома. На маршруте патрулирования улицы Мельничной стражи правопорядка обнаружили стоящим на проезжей части разыскиваемый автомобиль и задержали находящегося за рулем молодого человека. Им оказался не имеющий водительских прав 18-летний житель поселка Тисуля.

По предварительной информации, в ночное время кузбассовец проник в незапертый припаркованный во дворе отечественный автомобиль. После безуспешной попытки завести двигатель путем замыкания проводов злоумышленник вытолкал машину на проезжую часть. Двигавшийся в попутном направлении ничего неподозревающий автолюбитель остановился и предложил помощь молодому человеку, который сообщил незнакомцу о поломке. В результате злоумышленник с помощью буксировочного троса отогнал машину на одну из улиц частного сектора, но так и не смог завести двигатель. Спустя время 48-летний заявитель обнаружил пропажу авто и сообщил о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Фото: Росгвардия