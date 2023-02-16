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Росгвардейцы разыскали злоумышленника, совершившего хищение в торговой точке

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал предполагаемого похитителя товара из магазина.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования обнаружили и задержали подходящего под описание из ориентировки. Им оказался 26-летний местный житель, находящий в оперативном розыске.

 По предварительной информации, ранее мужчина с целью последующего сбыта совершил хищение кондитерских изделий и упаковку с кофе, спрятав товар под верхнюю одежду. Установить факт хищения удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия злоумышленника, чьи приметы впоследствии поступили экипажам Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
16/02/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
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