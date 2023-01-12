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Росгвардейцы с поличным задержали злоумышленника, причинившего ножевое ранение сожительнице

 В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанина за причинение ножевого ранения сожительнице.

В дневное время росгвардейцы получили сигнал о нападении на 49 летнюю горожанку в многоквартирном доме по улице Челюскина. На адрес незамедлительно прибыл экипаж войск правопорядка, задержавший в жилище предполагаемого виновника с признаками алкогольного опьянения. Росгвардейцы выяснили, что им является ранее судимый 60-летний местный житель.

 По предварительной информации, после распития спиртных напитков между хозяйкой жилища и ее сожителем возник словесный конфликт. В результате ссоры мужчина причинил потерпевшей ножевое ранение ноги. Женщина вызвала медиков и обратилась за помощью к правоохранителям. Сигнал о происшествии был передан ближайшему экипажу Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/01/2023
Происшествия
Новокузнецк

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