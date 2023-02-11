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Росгвардейцы сняли с рейса автодебошира в Кузбассе

 В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали за нарушение общественного порядка жителя Томска, который препятствовал работе автотранспортного предприятия.

В дневное время группа задержания прибыла по сигналу «тревога» на городской автовокзал. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали пассажира, который выражался в адрес работников автотранспортного предприятия грубой нецензурной бранью и препятствовал отправке междугороднего рейсового автобуса. Им оказался 56-летний житель Томска с признаками сильного алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, нетрезвому пассажиру было отказано в посадке в автобус, направлявшегося в город Кемерово. В результате мужчина стал проявлять агрессию и нарушать общественный порядок. Для пресечения противоправных действий работники автовокзала нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали автодебошира сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
11/02/2023
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