Росгвардейцы со школьниками поддержали всероссийскую экологическую акцию в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны и подшефные Росгвардии школы №74 присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия».

В рамках мероприятия стражи правопорядка, а также их юные помощники отправились на берег озера Красное, чтобы отчистить территорию от скопившегося мусора. Для ребят и их наставников это уже не первая экологическая акция. За время уборки общими усилиями участники собрали большое количество мешков с пластиком, стеклом и другими отходами.

«Мы занимаемся не только охраной общественного порядка, но и стараемся заботится об окружающей среде. Кроме того, в ходе таких мероприятий мы прививаем полезные привычки и подрастающему поколению», - рассказал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант Петр Берзин.

Фото: Росгвардия