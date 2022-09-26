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Росгвардейцы со школьниками поддержали всероссийскую экологическую акцию в Кузбассе

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны и подшефные Росгвардии школы №74 присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия».

В рамках мероприятия стражи правопорядка, а также их юные помощники отправились на берег озера Красное, чтобы отчистить территорию от скопившегося мусора. Для ребят и их наставников это уже не первая экологическая акция. За время уборки общими усилиями участники собрали большое количество мешков с пластиком, стеклом и другими отходами.

 «Мы занимаемся не только охраной общественного порядка, но и стараемся заботится об окружающей среде. Кроме того, в ходе таких мероприятий мы прививаем полезные привычки и подрастающему поколению», - рассказал сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии лейтенант Петр Берзин.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Экология
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/09/2022
Экология
Кемерово
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