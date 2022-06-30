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Росгвардейцы устроили интерактивную выставку в детском лагере

Дети с восторгом встретили росгвардейцев. Особенно их внимание привлёк служебный автомобиль. Начальник яшкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Михаил Кузьмин и командир отделения прапорщик Дмитрий Жуланов провели для ребят познавательную беседу, в ходе которой рассказали юным сельчанам о служебных буднях стражей правопорядка, а также ответили на интересующие детей вопросы. Кроме этого, ребята смогли примерить на себе защитную экипировку и посидеть в патрульном автомобиле, почувствовав себя настоящим росгвардейцами. Дети поблагодарили сотрудников Росгвардии за увлекательную встречу и напросились в гости в подразделение яшкинского отдела вневедомственной охраны.

Культура
Образование
Яшкино
kuzbassnews.ru
30/06/2022
Культура
Образование
Яшкино
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