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Росгвардейцы вернули горожанину похищенные личные вещи и домашнего питомца

 В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который похитил из квартиры потерпевшего банковскую карту, ключи от жилища, а также черепаху.

 За помощью к стражам правопорядка обратился 37-летний потерпевший. По предварительной информации, заявитель пригласил в гости знакомого, после ухода которого хозяин жилища обнаружил пропажу личного имущества. Выяснив приметы и личность подозреваемого, стражи правопорядка приступили к поиску.

 В результате на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии обнаружил подходящего под описание злоумышленника, который попытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее не судимый 36-летний житель ижморского муниципального округа с признаками алкогольного опьянения. У него было обнаружено похищенное имущество, а также домашняя черепаха.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел. Похищенные вещи, а также домашнего питомца стражи правопорядка вернули хозяину.

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
Ижморский
kuzbassnews.ru
02/04/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск
Ижморский

Новости Кузбасса

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