Росгвардейцы вернули горожанину похищенные личные вещи и домашнего питомца

В Анжеро-Судженске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал подозреваемого, который похитил из квартиры потерпевшего банковскую карту, ключи от жилища, а также черепаху.

За помощью к стражам правопорядка обратился 37-летний потерпевший. По предварительной информации, заявитель пригласил в гости знакомого, после ухода которого хозяин жилища обнаружил пропажу личного имущества. Выяснив приметы и личность подозреваемого, стражи правопорядка приступили к поиску.

В результате на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии обнаружил подходящего под описание злоумышленника, который попытался скрыться бегством, но был задержан. Им оказался ранее не судимый 36-летний житель ижморского муниципального округа с признаками алкогольного опьянения. У него было обнаружено похищенное имущество, а также домашняя черепаха.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел. Похищенные вещи, а также домашнего питомца стражи правопорядка вернули хозяину.