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Росгвардейцы вернули кузбассовцу похищенный сыном автомобиль

    В вечернее время в городе Осинники экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о пропаже легкового автомобиля «Шевроле Круз» со двора частного дома.

    В ходе поисковых мероприятий стражи правопорядка заметили подходящий под описание автомобиль на улице Гагарина. Экипаж блокировал транспортное средство и задержал водителя. Им оказался не судимый 32-летний сын владельца иномарки. О причинах своего поступка мужчина не сообщил.

    По предварительной информации, подозреваемый без ведома родственника взял ключи от автомобиля и уехал. Ничего не подозревающий 60-летний владелец авто обратился за помощью к правоохранителям.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина, не имеющего права управления транспортным средством, полицейским.

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
31/08/2020
Происшествия
Осинники
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