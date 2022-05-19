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Росгвардейцы вернули подростку похищенный телефон

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в кратчайший срок обнаружил и задержал двух злоумышленников, похитивших мобильный телефон стоимостью 40 000 рублей у несовершеннолетнего.

Вечером к сотрудникам Росгвардии на улице Базовой обратился за помощью 17-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что несколько минут назад к нему подошли двое неизвестных, которые его избили и отняли смартфон, после чего скрылись. Установив приметы подозреваемых, стражи правопорядка взяли на борт патрульной машины потерпевшего и приступили к поиску по горячим следам.

Вскоре своих обидчиков в одном из дворов признал потерпевший. При приближении к ним патрульного автомобиля один из подозреваемых сбросил предмет, схожий на смартфон, на землю. Молодые люди были задержаны для выяснения обстоятельств. Ими оказались ранее судимые за грабеж 20-летние местные жители. Сброшенным предметом был похищенный телефон.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.   

 

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/05/2022
Общество
Кемерово

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