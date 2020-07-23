Росгвардейцы вернули топкинцу похищенный велосипед

В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что у 28-летнего местного жителя неизвестный похитил велосипед, оставленный во дворе без присмотра.

Стражи правопорядка установили приметы похищенного имущества и приступили к поискам. В результате схожее по описанию транспортное средство росгвардейцы обнаружили на приусадебной территории одного из частных домов. В ходе проверки личности хозяина жилища бойцы установили, что 42-летний местный житель находится в розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений. Мужчина был задержан и передан для разбирательства правоохранителям. Похищенный байк росгвардейцы вернули законному владельцу.

Кузбасская Росгвардия в целях сохранности личного имущества рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать байк надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам.