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Росгвардейцы вернули топкинцу похищенный велосипед

 В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию, что у 28-летнего местного жителя неизвестный похитил велосипед, оставленный во дворе без присмотра.

 Стражи правопорядка установили приметы похищенного имущества и приступили к поискам. В результате схожее по описанию транспортное средство росгвардейцы обнаружили на приусадебной территории одного из частных домов. В ходе проверки личности хозяина жилища бойцы установили, что 42-летний местный житель находится в розыске по подозрению в совершении аналогичных преступлений. Мужчина был задержан и передан для разбирательства правоохранителям. Похищенный байк росгвардейцы вернули законному владельцу.

 Кузбасская Росгвардия в целях сохранности личного имущества рекомендует владельцам велосипедов не оставлять свои транспортные средства без присмотра. На велопарковках, в подъездах и магазинах следует пристегивать байк надежным замком к ограждению, перилам или иным прочным металлическим конструкциям. Не доверяйте присмотр за техникой незнакомцам. 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
23/07/2020
Происшествия
Топки

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