Росгвардейцы вместе со школьниками пришли на помощь приюту для бездомных животных

В городе Юрга по случаю Всемирного дня защиты животных сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с воспитанниками профильного правоохранительного класса школы №14 посетили городской приют бездомных кошек и собак.

Росгвардейцы и школьники принесли для нужд благотворительной организации более 50 килограмм необходимого корма. Для шестиклассников это стала первая встреча с питомцами приюта, с которыми уже несколько лет водят дружбу сотрудники юргинского подразделения Росгвардии. Стражи правопорядка познакомили детей с обитателями благотворительной организации и главным любимцем – сторожевым псом по кличке Дед.

Ребята узнали, что росгвардейцы в свободное от службы время регулярно оказывают помощь волонтерам не только в сборе необходимого корма, но и отчищают зимой территорию от снега и ремонтируют вольеры. Школьники пообещали последовать примеру стражей правопорядка и по мере сил помогать бездомным животным городского приюта.

Фото: Росгвардия