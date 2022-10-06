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Росгвардейцы вместе со школьниками пришли на помощь приюту для бездомных животных

 В городе Юрга по случаю Всемирного дня защиты животных сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с воспитанниками профильного правоохранительного класса школы №14 посетили городской приют бездомных кошек и собак.

Росгвардейцы и школьники принесли для нужд благотворительной организации более 50 килограмм необходимого корма. Для шестиклассников это стала первая встреча с питомцами приюта, с которыми уже несколько лет водят дружбу сотрудники юргинского подразделения Росгвардии. Стражи правопорядка познакомили детей с обитателями благотворительной организации и главным любимцем – сторожевым псом по кличке Дед.

 Ребята узнали, что росгвардейцы в свободное от службы время регулярно оказывают помощь волонтерам не только в сборе необходимого корма, но и отчищают зимой территорию от снега и ремонтируют вольеры. Школьники пообещали последовать примеру стражей правопорядка и по мере сил помогать бездомным животным городского приюта.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
06/10/2022
Общество
Юрга

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