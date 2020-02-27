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Росгвардейцы встретились с воспитанниками детского дома

    Сотрудники Ленинска-Кузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии по традиции пришли в гости к воспитанникам детского дома «Мечта» Промышленновского района. Для ребят майор Андрей Рыжих и лейтенант Дмитрий Солодухин провели урок мужества на тему - «Память, которой не будет конца».

    Росгвардейцы рассказали подопечным детского дома о Герое Советского Союза участнике Великой Отечественной войны Алексее Прохоровиче Волошине, который отметил в феврале вековой юбилей.

    Волошин воевал с февраля 1942 года. Под Сталинградом командовал артиллерийской батареей 271-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. 25 сентября 1943 года в районе села Березка батарея под его командованием первой форсировала Днепр, отразила несколько атак противника, уничтожив 11 немецких танков. Волошин - единственный из ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны, удостоенный военной медали США «Серебряная звезда».

 

  Кроме этого, офицеры рассказали детям о службе в Росгвардии, а также продемонстрировали экипировку и вооружение группы задержания вневедомственной охраны.  

Образование
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Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
27/02/2020
Образование
Общество
Ленинск-Кузнецкий
Новости Кузбасса

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