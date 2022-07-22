Росгвардейцы за минувшие сутки задержали троих разыскиваемых кузбассовцев

В трех городах Кемеровской области экипажи вневедомственной охраны Росгвардии за сутки задержали разыскиваемых за имущественные преступления местных жителей.

Днем в Березовском экипаж Росгвардии, патрулируя улицу Черняховского, обнаружил подозреваемого, подходящего под описание из ориентировки. После проверки выяснилось, что ранее судимый за кражу, грабеж, а также незаконный оборот наркотиков 34-летний березовчанин находится в оперативном розыске. По предварительной информации, ранее мужчина зашел в обувной магазин, схватил кроссовки и скрылся без оплаты товара. Работники магазина безуспешно попытались остановить злоумышленника.

Еще одного разыскиваемого 36-летнего подозреваемого бойцы задержали вечером в Прокопьевске в хозяйственном магазине за совершение мелкого хищения. Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина с признаками алкогольного опьянения находится в оперативном розыске за уклонение от органов дознания.

Кроме этого, в Топках росгвардейцами в вечернее время на улице Луначарского был задержан 22-летний житель поселка Раздолье. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что задержанный находится в оперативном розыске за имущественное преступление. По предварительной информации, молодой человек похитил у своих соседей электрическую плиту, а позже сдал ее в ломбард.

Для дальнейшего разбирательства все задержанные кузбассовцы были переданы правоохранителям.

Фото: Росгвардия