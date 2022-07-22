Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы за минувшие сутки задержали троих разыскиваемых кузбассовцев

В трех городах Кемеровской области экипажи вневедомственной охраны Росгвардии за сутки задержали разыскиваемых за имущественные преступления местных жителей.

 Днем в Березовском экипаж Росгвардии, патрулируя улицу Черняховского, обнаружил подозреваемого, подходящего под описание из ориентировки. После проверки выяснилось, что ранее судимый за кражу, грабеж, а также незаконный оборот наркотиков 34-летний березовчанин находится в оперативном розыске. По предварительной информации, ранее мужчина зашел в обувной магазин, схватил кроссовки и скрылся без оплаты товара. Работники магазина безуспешно попытались остановить злоумышленника.

 Еще одного разыскиваемого 36-летнего подозреваемого бойцы задержали вечером в Прокопьевске в хозяйственном магазине за совершение мелкого хищения. Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина с признаками алкогольного опьянения находится в оперативном розыске за уклонение от органов дознания.

 Кроме этого, в Топках росгвардейцами в вечернее время на улице Луначарского был задержан 22-летний житель поселка Раздолье. В ходе проверки личности росгвардейцы выяснили, что задержанный находится в оперативном розыске за имущественное преступление. По предварительной информации, молодой человек похитил у своих соседей электрическую плиту, а позже сдал ее в ломбард.

 Для дальнейшего разбирательства все задержанные кузбассовцы были переданы правоохранителям.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Березовский
Прокопьевск
Топки
kuzbassnews.ru
22/07/2022
Происшествия
Березовский
Прокопьевск
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus