Росгвардейцы задержали дебошира, который выместил злобу на чужом автомобиле

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который повредил автомобиль женщины из-за неурядиц в личной жизни.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал о повреждении автомобиля к многоквартирному дому на улице Жолтовского. Встретившая стражей правопорядка 34-летняя заявительница указала на молодого человека с признаками алкогольного опьянения, который может быть причастен в причинении ей материального ущерба. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого за умышленное повреждение имущества 19-летнего местного жителя.

По предварительной информации, молодой человек после употребления спиртного во дворе многоэтажки несколько раз ударил ногой припаркованный автомобиль «Тойота Королла», повредив переднюю фару. Заметившая противоправные действия с балкона своей квартиры автовладелица незамедлительно сообщила о случившемся правоохранителям. По словам задержанного горожанина, причиной вымещенной агрессии на автомобиле незнакомой ей женщины стали проблемы в личной жизни.

Для разбирательства с целью дальнейшего возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного молодого человека сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.