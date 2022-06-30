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Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество банка

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который повредил дверь финансовой организации.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одно из охраняемых отделений банка. На месте происшествия патрульные обнаружили разбитый стеклопакет входной двери и неизвестного с признаками алкогольного опьянения.

Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали мужчину, которым оказался 40-летний местный житель. По предварительной информации, задержанный пришел в финансовую организацию обналичить денежные средства в банкомате. После проведённой операции горожанин собирался покинуть банк, но перед выходом нанес удар ногой по входной двери, оборудованной датчиками охранной системы. В результате срабатывания сигнализации патрульные прибыли на место происшествия спустя несколько минут. Причину поступка задержанный пояснить не смог. Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба финансовой организации росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Происшествия
kuzbassnews.ru
30/06/2022
Происшествия

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