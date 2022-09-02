Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество охраняемого объекта

 В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника, проломившего дверь сауны ради спиртного.

В ночное время экипаж войск правопорядка прибыл на сигнал «тревога» на охраняемый объект по проспекту Ленина. На месте происшествия росгвардейцы задержали с признаками алкогольного опьянения 33-летнего мужчину, который проломил входную дверь в сауну, повредив замок.

 По предварительной информации, задержанный попытался попасть в заведение после закрытия. Получив отказ от администратора, дебошир ударами ног и рук повредил имущество предприятия. Причиной поступка якобы послужило желание приобрести дополнительную порцию спиртного.

 Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
02/09/2022
Происшествия
Прокопьевск

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus