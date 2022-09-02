Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество охраняемого объекта

В Прокопьевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленника, проломившего дверь сауны ради спиртного.

В ночное время экипаж войск правопорядка прибыл на сигнал «тревога» на охраняемый объект по проспекту Ленина. На месте происшествия росгвардейцы задержали с признаками алкогольного опьянения 33-летнего мужчину, который проломил входную дверь в сауну, повредив замок.

По предварительной информации, задержанный попытался попасть в заведение после закрытия. Получив отказ от администратора, дебошир ударами ног и рук повредил имущество предприятия. Причиной поступка якобы послужило желание приобрести дополнительную порцию спиртного.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия