Росгвардейцы задержали горожанку, которая напала с ножом на сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, которая причинила ножевое ранение своему возлюбленному.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 39-летнего новокузнечанина в многоквартирный дом на улице Тореза. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшего, которому оказывала помощь прибывшая медицинская бригада. Выяснив обстоятельства произошедшего, росгвардейцы задержали в квартире 32-летнюю новокузнечанку с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. В результате ссоры якобы из-за словесной обиды женщина кухонным ножом причинила ножевой порез руки своему возлюбленному. Потерпевший вызвал бригаду медиков, которые сообщил о случившемся правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Мужчина был госпитализирован.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия