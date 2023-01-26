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Росгвардейцы задержали горожанку, которая напала с ножом на сожителя

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местную жительницу, которая причинила ножевое ранение своему возлюбленному.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 39-летнего новокузнечанина в многоквартирный дом на улице Тореза. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшего, которому оказывала помощь прибывшая медицинская бригада. Выяснив обстоятельства произошедшего, росгвардейцы задержали в квартире 32-летнюю новокузнечанку с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. В результате ссоры якобы из-за словесной обиды женщина кухонным ножом причинила ножевой порез руки своему возлюбленному. Потерпевший вызвал бригаду медиков, которые сообщил о случившемся правоохранителям.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел. Мужчина был госпитализирован.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
26/01/2023
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