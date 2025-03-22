Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Росгвардейцы задержали кемеровчанку при попытке хищения товара из гипермаркета

В Кемерове местная жительница была обнаружена при попытке выйти из торговой точки с товарным набором без оплаты. Женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В утреннее время росгвардейцы прибыли в гипермаркет на Кузнецком проспекте, откуда поступил сигнал «тревога». На месте стражи правопорядка задержали гражданку, на которую указал персонал торгового объекта. Задержанной оказалась 58-летняя кемеровчанка.

По предварительной информации, посетительница сложила в свою сумку разносортный товар, среди которого мясная и молочная продукция, различные приправы, шоколад и средства личной гигиены. Женщина решила не оплачивать товар на сумму более 2 000 рублей и направилась к выходу. Работники гипермаркета преградили гражданке путь и нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/03/2025
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus