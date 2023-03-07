Росгвардейцы задержали колбасного вора

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, при попытке похитить из сетевого магазина более 20 палок колбасы.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в супермаркет по улице Сибиряков-Гвардейцев. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого за кражу 32-летнего местного жителя.

По предварительной информации, посетитель магазина спрятал в карманы верхней одежды более 20 палок колбасы на сумму около 6 000 рублей и направился к выходу без оплаты товара. Бдительные работники магазина заметили факт хищения по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали виновника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия