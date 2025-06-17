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Росгвардейцы задержали красноярца, который мог стать угрозой для работницы новокузнецкой пекарни

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия гражданина в адрес работницы городской пекарни.

В дневное время экипаж Росгвардии оперативно отреагировал на поступивший сигнал «тревога» с охраняемого объекта на улице Курако. Прибыв в торговую точку, стражи правопорядка обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно. Росгвардейцы успокоили и задержали дебошира с применением спецсредств. Им оказался 36-летний житель Красноярска с признаками неустановленного опьянения.

По предварительной информации, на фоне неадекватного состояния мужчина начал конфликт с работницей пекарни, которая пыталась успокоить гражданина. Предполагаемый виновник предпринял попытку проникнуть в служебное помещение, а в ответ на замечания со стороны работницы проявил агрессию, пытаясь нанести ей удар. Испуганная горожанка нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Следует помнить про эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
17/06/2025
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