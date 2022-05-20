Росгвардейцы задержали магазинного грабителя

В Осинниках благодаря решительности продавца торговой точки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно обнаружил и задержал опасного магазинного грабителя.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому магазину на проспекте Мира. При подъезде на адрес стражи правопорядка обнаружили работницу торговой точки, которая следовала за подозреваемым в имущественном преступлении. Росгвардейцы задержали мужчину для выяснении обстоятельств. Им оказался ранее судимый за разбой 49-летний житель Калтана с признаками алкогольного опьянения. При досмотре у него обнаружены в рюкзаке похищенные из торговой точки товары.

По предварительной информации, задержанный в торговом зале взял продукты питания, положил их в ручную кладь и направился к выходу без оплаты. Заметив противоправные действия, работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и последовала за злоумышленником, пытаясь остановить. Оперативно прибывшему экипажу войск правопорядка девушка указала на подозреваемого.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.