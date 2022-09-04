Росгвардейцы задержали молодого человека, который из-за спора пытался обокрасть магазин

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия на охраняемом объекте.

В вечернее время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в магазин крупной торговой сети, в котором с поличным был задержан подозреваемый в краже 21-летний житель Топок. По предварительной информации, молодой человек в отделе одежды сложил в свой рюкзак кроссовки, носки с нижним бельем и попытался пройти с неоплаченным товаром мимо кассовой зоны. Работники магазина заметили противоправные действия злоумышленника по камерам видеонаблюдения и вызвали наряд Росгвардии. Ранее не судимый молодой человек сообщил, что якобы причиной незаконного поступка послужил спор с приятелем. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия