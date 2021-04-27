Росгвардейцы задержали мужчину, который напал с ножом на посетителя магазина

В Прокопьевске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал на охраняемом объекте агрессивного 30-летнего мужчину, который причинил ножевое ранение посетителю магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в торговую точку по улице 40 лет Октября. На месте происшествия росгвардейцы задержали мужчину, который конфликтовал с потерпевшим. По предварительной информации, у 36-летнего местного жителя случилась уличная ссора с незнакомцем. В результате подозреваемый проследовал за горожанином в торговую точку, причинив в ней оппоненту ножевой порез. Работники заведения нажали тревожную кнопку, на сигнал которой в течение нескольких минут прибыла ближайшая группа задержания.

Стражи правопорядка вызвали для пострадавшего бригаду медиков. Задержанного для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.