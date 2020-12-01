Росгвардейцы задержали мужчину, который запугивал соседей пневматическим оружием

Кемеровским властям предложили ограничить проезд в центре города «По информации управления дорожного хозяйства и благоустройства, в строительный сезон 2021 года...

В Новокузнецк возвратят 5-й и 7-й маршруты Из запланированных 349 единиц на маршрутах сегодня работают 347 автобусов. Это наиболее высокий...

В Кемеровской области открылись все горнолыжные курорты Все четыре крупных горнолыжных курорта заработали в Кемеровской области. Как рассказали в пресс-...