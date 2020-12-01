Росгвардейцы задержали мужчину, который запугивал соседей пневматическим оружием

В Осинниках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал ранее судимого 45-летнего мужчину, который вооруженный пневматическим пистолетом высказывал угрозы жителям многоквартирного дома.
Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в продуктовый магазин по улице Революции. В торговую точку обратился 34-летний местный житель, который попросил продавца нажать экстренную кнопку вызова группы задержания.
Стражи правопорядка предварительно выяснили, что во дворе улицы Студенческая находится неадекватный мужчина, который угрожал местным жителям предметом, конструктивно схожим с пистолетом Макаровым. В ходе проверки информации росгвардейцы обнаружили и задержали горожанина с признаками сильного алкогольного опьянения. При досмотре у него был обнаружен пневматический пистолет. Задержанным оказался ранее судимый за имущественное преступление местный житель, который не смог пояснить причину своего поступка.
Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали мужчину сотрудникам правоохранительных органов.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
«По информации управления дорожного хозяйства и благоустройства, в строительный сезон 2021 года...
|
Из запланированных 349 единиц на маршрутах сегодня работают 347 автобусов. Это наиболее высокий...
|
Все четыре крупных горнолыжных курорта заработали в Кемеровской области. Как рассказали в пресс-...
|
В Берёзовском прокуратура выявила нарушения законодательства в работе в работе местной ЦОФ....