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Росгвардейцы задержали мужчину, «нуждавшегося» в детских сосках из гипермаркета

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал горожанина при попытке скрыться с неоплаченным товаром из городской торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому торговому объекту на проспекте Строителей. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 42-летнего местного жителя, на которого указал персонал магазина. При себе у гражданина имелся неоплаченный товар.

По предварительной информации, ранее неоднократно судимый посетитель гипермаркета вытащил из упаковок несколько детских сосок, взял лосьон для бритья и сложил весь товар на сумму около 3 000 рублей в карманы. Мужчина попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты, однако путь преградили работники гипермаркета, которые заметили противоправные действия и нажали кнопку вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
19/05/2025
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