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Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал скрывшегося от правосудия злоумышленника, которого с прошлого лета разыскивали правоохранители.

В вечернее время на маршруте патрулирования проспекта Ленина росгвардейцы обнаружили подозрительного прохожего, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали для проверки личности мужчину, которым оказался находящийся в федеральном розыске 33-летний житель Анжеро-Судженска с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, кузбассовец с лета прошлого года скрывался от суда за совершение на территории родного города имущественного преступления.

   Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину инициаторам розыска.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/12/2022
Происшествия
Кемерово

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