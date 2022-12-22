Росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал скрывшегося от правосудия злоумышленника, которого с прошлого лета разыскивали правоохранители.

В вечернее время на маршруте патрулирования проспекта Ленина росгвардейцы обнаружили подозрительного прохожего, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали для проверки личности мужчину, которым оказался находящийся в федеральном розыске 33-летний житель Анжеро-Судженска с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, кузбассовец с лета прошлого года скрывался от суда за совершение на территории родного города имущественного преступления.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия