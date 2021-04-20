Росгвардейцы задержали налетчиков, которые избили прохожего и похитили его имущество

В Новокузнецке экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал двоих подозреваемых, которые избили местного жителя и похитили его смартфон, деньги и банковские карты.

В ночное время стражи правопорядка прибыли на сигнал о грабеже по улице Димитрова. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 34-летнего горожанина со следами ссадин на лице. По предварительной информации, по дороге домой на потерпевшего напали двое неизвестных и похитили ценные вещи. Горожанин обратился за помощью к водителю такси и сообщил о случившемся правоохранителям.

Экипаж Росгвардии установил приметы нападавших, которые были одеты в спортивные костюмы, и приступил к поискам по горячим следам.

Недалеко от места происшествия группа задержания обнаружила подходящих под описание прохожих. Заметив патрульный автомобиль, граждане попытались скрыться бегством. Один из них укрылся в зарослях на территории церкви. После непродолжительного преследования бойцы задержали подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 37 и 36 лет. Кроме того, у старшего из задержанных был обнаружен предмет конструктивно схожий с пневматическим пистолетом.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел. Потерпевший опознал обидчиков.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.