Росгвардейцы задержали нарушителей общественного порядка на автовокзале

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на объекте транспортной инфраструктуры и задержали нарушителей общественного порядка, препятствовавших работе автовокзала.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» на городское автотранспортное предприятие. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали местных жителей с признаками алкогольного опьянения 21 и 31 года, которые неоднократно привлекались к административной ответственности.

По предварительной информации, после злоупотребления спиртными напитками горожане пришли на автовокзал и стали нарушать общественный порядок. Диспетчер сделала кузбассовцам замечание на шум и грубую нецензурную брань. В результате подвыпившие посетители стали вести себя агрессивно и провоцировать работницу на конфликт, требуя, чтобы она покинула диспетчерский пункт. Для пресечения противоправных действий горожанка нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который задержал нарушителей правопорядка и передал для разбирательства в органы внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под защитой силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия