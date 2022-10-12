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Росгвардейцы задержали нарушителя общественного порядка в медицинском учреждении

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте и задержал дебошира, повредившего имущество в городской больнице.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое медицинское учреждение на проспекте Бардина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали агрессивного мужчину с признаками алкогольного опьянения, который нарушал общественный порядок и представлял угрозу для окружающих. Им оказался ранее не судимый 34 летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, новокузнечанин после распития спиртного пришел в городскую больницу. В медицинском учреждении посетитель стал вести себя неадекватно, выражаясь в адрес медицинского персонала грубой нецензурной бранью, и провоцировал пациентов на конфликт. В результате агрессивных действий мужчина повредил ударом руки кафельную плитку, после чего медработники нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
12/10/2022
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Новокузнецк
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