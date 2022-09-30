Росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира, избившего соседа

В городе Юрга экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, который из-за требования убавить громкость музыки избил соседа. В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 43-летнего юргинца в подъезде многоквартирного дома по улице Машиностроителей. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили, что заявитель был госпитализирован с подозрением на перелом ребер в медицинское учреждение, а подозреваемый в причинении вреда здоровью находится в одной из квартир. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 19-летнего ранее не судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанный распивал алкоголь вместе с друзьями у себя дома, где играла громко музыка. На шум пришел сосед и сделал хозяину жилища замечание. В результате случился конфликт, в ходе которого предполагаемый виновник избил заявителя. Потерпевший вызвал бригаду медиков и сообщил о случившемся правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия