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Росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира, избившего соседа

 В городе Юрга экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал молодого человека, который из-за требования убавить громкость музыки избил соседа. В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в отношении 43-летнего юргинца в подъезде многоквартирного дома по улице Машиностроителей. На указанном адресе стражи правопорядка выяснили, что заявитель был госпитализирован с подозрением на перелом ребер в медицинское учреждение, а подозреваемый в причинении вреда здоровью находится в одной из квартир. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств 19-летнего ранее не судимого местного жителя с признаками алкогольного опьянения.  По предварительной информации, задержанный распивал алкоголь вместе с друзьями у себя дома, где играла громко музыка. На шум пришел сосед и сделал хозяину жилища замечание. В результате случился конфликт, в ходе которого предполагаемый виновник избил заявителя. Потерпевший вызвал бригаду медиков и сообщил о случившемся правоохранителям.  Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
30/09/2022
Происшествия
Юрга
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