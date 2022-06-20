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Росгвардейцы задержали нетрезвого угонщика мотоцикла

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в ходе преследования задержал злоумышленника, который угнал у местного жителя мотоцикл ИЖ «Планета 5».

В дневное время росгвардейцы получили ориентировку с приметами угнанного из неохраняемого гаража двухколесного транспортного средства. Спустя время в ходе патрулирования стражи правопорядка обнаружили на одной из городских улиц мотоциклиста с голым торсом на разыскиваемом мотобайке и приступили к преследованию.

Неизвестный не реагировал на требования остановиться и продолжал движение. Вскоре мотоциклист свернул в сторону гаражного массива и заглох. Росгвардейцы задержали молодого человека. Им оказался ранее судимый 22-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы вызвали на место сотрудников ГИБДД. Мотоцикл возвращен владельцу.

Росгвардия напоминает, что гараж или другие места хранения имущества можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения на объект посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/06/2022
Происшествия
Таштагол

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