Росгвардейцы задержали новокузнечанина, который выбил входную дверь соседке

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в повреждении чужого имущества.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в многоквартирный дом на улице Кутузова. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили поврежденную входную дверь заявительницы и задержали предполагаемого виновника. Им оказался ранее судимый 32-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, задержанный мужчина после употребления спиртных напитков пришел для выяснения отношений к 32-летней соседке, которая не стала ему открывать. В результате мужчина выбил входную дверь, причинив ущерб, после чего новокузнечанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать усиленные дверные замки. Кроме того, в жилище можно установить кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия