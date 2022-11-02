Росгвардейцы задержали подозреваемого, который избил и ограбил пенсионера на дачном участке

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника и его спутницу, причастных к совершению противоправных действий в отношении 68-летнего местного жителя.

В дневное время росгвардейцы получили информацию, что предполагаемый грабитель со своей спутницей находится на остановке общественного транспорта в одном из садоводческих некоммерческих товариществ. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали в городском автобусе ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя Белова, а также его 36-летнюю приятельницу из Гурьевска.

По предварительной информации, 68-летний пенсионер обнаружил на своей даче посторонних мужчину и женщину, которые проникли в дачный домик, повредив входную дверь. Злоумышленник ударом руки по лицу повалил собственника на землю, после чего стал обыскивать его карманы. Завладев сотовым телефоном, портмоне с банковской картой и документами, принадлежащие пенсионеру, грабитель скрылся вместе со спутницей.

Спустя время потерпевший обнаружил подозреваемых в общественном транспорте, стоявшем на остановке СНТ. Пенсионер сообщил о случившемся водителю автобуса, который вызвал на место правоохранителей.

Росгвардейцы передали задержанного и его спутницу сотрудникам органов внутренних дел. Предварительно установлено, что парочка может быть причастна к серии краж у дачников. Похищенное имущество пенсионера было обнаружено в одном из дачных домов, в который злоумышленники проникли накануне путем разбития окна.

Фото: Росгвардия