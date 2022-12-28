Росгвардейцы задержали подозреваемого, который избил свою сожительницу во время застолья

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал нетрезвого подозреваемого в причинении побоев своей возлюбленной.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу о противоправных действиях в отношении 42-летней новокузнечанки в многоквартирный дом на улице Тореза. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили потерпевшую со следами побоев, а также ее обидчика. Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника для выяснения обстоятельств. Им оказался 40-летний ранее судимый за кражу и умышленное причинение среднего вреда здоровью местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков у сожителей случился конфликт, в результате которого дебошир нанес хозяйке квартиры удары руками по голове и лицу. Потерпевшая незамедлительно обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного новокузнечанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия