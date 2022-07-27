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Росгвардейцы задержали подозреваемого, обокравшего строительный склад

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал рецидивиста, который пытался похитить транспортные тары со склада.

В дневное время на маршруте патрулирования группа задержания получила сигнал о проникновении неизвестного на городской склад строительного магазина. Прибывший к торговой точке по улице Кондомское шоссе экипаж заметил на территории подозреваемого, который перекидывал через забор транспортировочные поддоны. Росгвардейцы задержали 39-летнего ранее судимого за нарушение правил дорожного движения местного жителя.

 По предварительной информации, задержанный проник на территорию склада строительного магазина. Работники приняли мужчину за своего коллегу. Злоумышленник перенес к ограждению 12 поддонов на сумму более 4 000 рублей, а после перебросил их через забор. Несколько тар мужчина успел сбыть и вернулся обратно за новой партией. Противоправные действия новокузнечанина заметил один из работников торговой точки и нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/07/2022
Происшествия
Новокузнецк
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