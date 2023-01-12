Росгвардейцы задержали подозреваемого при попытке похитить элитный алкоголь из торговой точки

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержали горожанина, который пытался похитить спиртное стоимостью 8 000 рублей для продолжения застолья.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к гипермаркету на улице Светлая. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемого похитителя товара. Им оказался ранее судимый за разбой 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков на праздновании дня рождения у приятеля подозреваемый пришел в торговую точку за дополнительной порцией алкоголя. Новокузнечанин спрятал бутылку коньяка стоимостью 8 000 рублей под верхнюю одежду и попытался пронести товар мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили путь злоумышленнику.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали похитителя сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия