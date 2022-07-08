Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже кошелька у горожанки

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны по приметам из ориентировки обнаружил и задержал 62-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности подтвердился факт нахождения ранее неоднократно судимого мужчины в оперативном розыске.

Задержанный мужчина может быть причастен к хищению кошелька 52-летней горожанки. По предварительной информации, женщина забыла в одном из городских медучреждений бумажник, в котором находились 24 тысячи рублей. Подозреваемый обнаружил ценную находку и решил присвоить себе. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным, о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Росгравдия