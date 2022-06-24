Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже куртки с деньгами у продавца магазина

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по сигналу продавца фруктового павильона задержал подозреваемого в краже имущества у заявителя.

Прибывшие в торговую точку росгвардейцы выяснили, что к правоохранителям обратился 55-летний работник магазина, который указал на подозреваемого в краже посетителя. По предварительной информации, у заявителя несколькими днями ранее неизвестным из павильона была похищена куртка, в кармане которой была выручка в размере более 30 000 рублей. Когда спустя время к нему пришел посетитель, потерпевший признал на нем похищенную верхнюю одежду и сообщил о случившемся стражам правопорядка.

Росгвардейцы задержали подозреваемого мужчину, которым оказался ранее судимый 45-летний местный житель, и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам органов внутренних дел.