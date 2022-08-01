Росгвардейцы задержали подозреваемого в краже товаров из гипермаркета

В городе Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал подозреваемого в краже продукции из гипермаркета на сумму более 15 000 рублей.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую торговую точку по проспекту Ленинградскому. На месте происшествия стражей правопорядка встретили работники магазина, указавшие на злоумышленника. Кроме того, в рюкзаке и сумке подозреваемого была обнаружена продукция гипермаркета. Росгвардейцы задержали 35-летнего ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления местного жителя.

Предварительно установлено, что мужчина зашел в торговую точку, положил в рюкзак и сумку уходовые средства и направился к выходу без оплаты товара. Противоправные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Работники магазина незамедлительно нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия