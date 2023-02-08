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Росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом сожительницу

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в причинении вреда здоровью местной жительнице.

В дневное время группа задержания прибыла на сигнал о совершении противоправных действий в частный дом на улице Чапаева. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили пострадавшую 33-летнюю хозяйку жилища и задержали подозреваемого мужчину. Им оказался 38-летний сожитель потерпевшей с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков у сожителей произошел конфликт, в результате которого виновник причинил ножевой порез возлюбленной в область живота, после чего сообщил о случившемся в экстренные службы.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшей женщине была оказана помощь на месте прибывшей медицинской бригадой.

 Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
08/02/2023
Происшествия
Топки

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