Росгвардейцы задержали мужчину, ударившего ножом сожительницу

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в причинении вреда здоровью местной жительнице.

В дневное время группа задержания прибыла на сигнал о совершении противоправных действий в частный дом на улице Чапаева. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили пострадавшую 33-летнюю хозяйку жилища и задержали подозреваемого мужчину. Им оказался 38-летний сожитель потерпевшей с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, во время совместного распития спиртных напитков у сожителей произошел конфликт, в результате которого виновник причинил ножевой порез возлюбленной в область живота, после чего сообщил о случившемся в экстренные службы.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Пострадавшей женщине была оказана помощь на месте прибывшей медицинской бригадой.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия