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Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал приезжего мужчину, который на почве личной неприязни ранил своего родственника ножом.

 В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в многоквартирный дом на улице Тореза. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 33-летнего потерпевшего, которому оказывала помощь прибывшая бригада медиков. Кроме этого, росгвардейцы задержали 57-летнего предполагаемого виновника с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков на съемной квартире у жителей Астраханской области возник конфликт на почве личной неприязни. В результате задержанный мужчина причинил ножевое ранение в область плеча своему родственнику. Третий участник застолья обратился за помощью к правоохранителям и вызвал бригаду медиков.

 Потерпевший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
20/01/2023
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