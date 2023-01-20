Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении ножевого ранения в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал приезжего мужчину, который на почве личной неприязни ранил своего родственника ножом.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в многоквартирный дом на улице Тореза. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили 33-летнего потерпевшего, которому оказывала помощь прибывшая бригада медиков. Кроме этого, росгвардейцы задержали 57-летнего предполагаемого виновника с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков на съемной квартире у жителей Астраханской области возник конфликт на почве личной неприязни. В результате задержанный мужчина причинил ножевое ранение в область плеча своему родственнику. Третий участник застолья обратился за помощью к правоохранителям и вызвал бригаду медиков.

Потерпевший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия