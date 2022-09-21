Росгвардейцы задержали подозреваемого в причинении вреда здоровью местному жителю

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, который причинил ранение знакомому разбитой бутылкой.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал к частному дому на улице Восточный переулок. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили медиков, которые оказывали помощь 39-летнему хозяину жилища. По предварительной информации, потерпевший распивал спиртные напитки со знакомым, который в ходе конфликта нанес ранение головы осколком разбитой бутылки, после чего скрылся.

Стражи правопорядка установили личность предполагаемого виновника и задержали его на одном из адресов. Им оказался 37-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной и имущественной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия