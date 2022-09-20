Росгвардейцы задержали подозреваемого в разбойном нападении на работницу кафе

На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который под угрозой ножа похитил выручку у работницы пункта общественного питания.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое круглосуточное кафе на трассе «Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк». На месте происшествия стражи правопорядка предварительно установили, что налетчик, угрожая 65-летней работнице ножом, потребовал деньги. Женщина испугалась и отдала из кассы около 1 200 рублей наличных, после чего подозреваемый скрылся. В результате поиска по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали идущих вдоль проезжей части предполагаемого виновника и его 50-летнего приятеля.

Налетчиком оказался 26-летний житель Кузбасса с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки его личности росгвардейцы установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия