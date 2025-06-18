Росгвардейцы задержали похитителя бодрящего напитка в городском супермаркете

В городе Кемерово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в одном из магазинов злоумышленника, который пытался вынести без оплаты растворимый кофе.

В дневное время росгвардейцы по сигналу «тревога» прибыли к охраняемому гипермаркету на проспекте Молодежном. На месте стражи правопорядка задержали злоумышленника, которого остановили работники на выходе из магазина. Им оказался 37-летний кемеровчанин с пакетом неоплаченного товара.

По предварительной информации, злоумышленник положил в свой пакет несколько банок кофе на сумму более 3 000 рублей, после чего проследовал к выходу без оплаты товара. Противоправные действия были зафиксированы камерами видеонаблюдения. Работники торговой точки нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия