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Росгвардейцы задержали похитителя электрокабеля с охраняемого предприятия

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оперативно задержал злоумышленника, похитившего электрический кабель с промышленного предприятия.

В ночное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к охраняемому зданию по улице Шоссейной. Группу задержания встретил охранник предприятия, который рассказал, что после того, как на территории завода внезапно погас свет, он услышал подозрительные звуки. В ходе осмотра территории росгвардейцы обнаружили обрезанный электрический кабель. Заметив экипаж, подозреваемый попытался скрыться, однако 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения был задержан.

По предварительной информации, злоумышленник проник на охраняемую территорию завода с целью хищения кабеля. Подозрительные звуки злоумышленника привлекли внимание охранника. Работник незамедлительно нажал кнопку экстренного вызова группы задержания Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. 

 

 

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kuzbassnews.ru
05/05/2022
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