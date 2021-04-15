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Росгвардейцы задержали похитителя косметики и деликатесов

В городе Анжеро-Судженск экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал рецидивиста, который похитил из торговой точки женскую косметику и банки с икрой.

Росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый сетевой магазин по улице Куйбышева. Работники торговой точки пояснили, что один из посетителей пронес мимо кассовой зоны неоплаченный товар, спрятав под одеждой, после чего скрылся. По записям с камер видеонаблюдения росгвардейцы установили приметы подозреваемого и приступили к поискам. В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью, незаконный оборот наркотиков и кражи 31-летний кузбассовец. Добычей злоумышленника стала женская косметика и несколько банок лососевой икры. По предварительной информации, злоумышленник похитил товар с целью перепродажи. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

     

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
15/04/2021
Происшествия
Анжеро-Судженск

Новости Кузбасса

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