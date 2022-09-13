Росгвардейцы задержали похитителя номерного знака

В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который может быть причастен к краже государственного регистрационного знака с автомобиля бывшей жены.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу 34-летней местной жительницы к многоквартирному дому по улице Пушкина. На указанном адресе женщина сообщила правоохранителям о пропаже государственного регистрационного знака с ее припаркованного автомобиля «Киа Спортейдж». В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили предполагаемого виновника, которым оказался 37-летний бывший супруг заявительницы.

По предварительной информации, задержанный после употребления спиртного похитил государственный знак с автомобиля новокузнечанки якобы с той целью, чтобы женщина не могла пользоваться своим авто. Росгвардейцы задержали виновника при очередной попытке снять деталь с автомобиля и для дальнейшего разбирательства передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел. Снятый государственный знак был возвращён владелице.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Фото: Росгвардия