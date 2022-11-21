Росгвардейцы задержали похитителя рюкзака из торговой точки

В Калтане экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одну из городских торговых точек. На месте происшествия стражи правопорядка задержали многократно судимого за кражи 33-летнего местного жителя.

По предварительной информации, в магазине задержанный взял с торгового ряда понравившийся рюкзак, надел на плечи и направился к выходу без оплаты товара. Бдительные продавцы заметили противоправные действия, вызвали наряд Росгвардии и преградили путь злоумышленнику.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия