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Росгвардейцы задержали похитителя рюкзака из торговой точки

 В Калтане экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в одну из городских торговых точек. На месте происшествия стражи правопорядка задержали многократно судимого за кражи 33-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, в магазине задержанный взял с торгового ряда понравившийся рюкзак, надел на плечи и направился к выходу без оплаты товара. Бдительные продавцы заметили противоправные действия, вызвали наряд Росгвардии и преградили путь злоумышленнику.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
21/11/2022
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