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Росгвардейцы задержали похитителя штор из строительного магазина

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек попытку кражи имущества из строительного гипермаркета.

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к торговой точке на улице Карболитовской. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали предполагаемого виновника, который пытался скрыться с неоплаченным товаром. Им оказался ранее судимый за кражи 47-летний местный житель.

 По предварительной информации, мужчина в торговом зале сложил две упаковки со шторами под верхнюю одежду и направился к выходу мимо кассовой зоны. Бдительные работники магазина зафиксировали противоправные действия злоумышленника с помощью камер видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали кемеровчанина сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
24/01/2023
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