Росгвардейцы задержали похитителя смартфона из торговой точки

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого в совершении имущественного преступления в торговой точке.

В вечернее время росгвардейцы получили ориентировку с приметами похитителя, который был зафиксирован камерами видеонаблюдения. По предварительной информации, злоумышленник в городском ломбарде попросил продавца продемонстрировать ему смартфон стоимостью 9 500 рублей. Получив в руки гаджет, злоумышленник воспользовался моментом, когда работник торговой точки отвлекся на другого посетителя, и вышел на улицу с товаром. Обнаружив пропажу, продавец обратился за помощью к правоохранителям.

Вскоре экипаж Росгвардии на улице Пионерской обнаружил и задержал подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражи и разбой 31 летний местный житель, который сбыл похищенное имущество водителю такси.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия